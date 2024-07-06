Концерты в Набережных Челнах

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Набережные Челны – это динамичный город в сердце Татарстана, где каждый найдет что-то по душе. Здесь любителей искусства ждут разнообразные театры, кинотеатры и музеи. Афиша концертов на 2024 год открывает мир музыки и предлагает насладиться выступлениями великолепного оркестра CAGMO, который с удовольствием представит свои уникальные симфонические программы!