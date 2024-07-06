Концерты в Мурманске

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Мурманск – это удивительный и уникальный город на северо-западе России, расположенный на берегу Баренцева моря. Город славится своими красивыми пейзажами, северными сияниями и культурной жизнью. Здесь вы найдете многочисленные кинотеатры, театры, музеи и уютные концертные залы. Планируя свой досуг, обязательно ознакомьтесь с афишей концертов на 2024 год и насладитесь выступлениями оркестра CAGMO!