Концерты в Москве

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Москва — столица России, крупнейший культурный центр Европы и мира, в котором располагаются ведущие культурные институции страны, в числе которых музеи, художественные галереи, театры, концертные залы, арт-пространства, филармонии. Каждый день город принимает на своих площадках десятки российских и зарубежных артистов, симфонические и камерные оркестры, выдающихся музыкантов, именитых солистов, дирижеров и режиссеров, представляющих лучшие музыкальные события, театральные постановки и выставки. Афиша концертов на 2024 год предлагает широкий выбор мероприятий. Ознакомьтесь с концертами оркестра CAGMO и найдите программу, которая интересна именно вам!