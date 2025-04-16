Концерты в Миасс

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Дастин О’Хэллоран написал музыку для режиссёрского дебюта Скарлетт Йохансон

16.04.25Дастин О’Хэллоран написал музыку для режиссёрского дебюта Скарлетт Йохансон

Американский композитор Дастин О’Хэллоран стал автором саундтрека к фильму «Великая Элеонор» (Eleanor the Great) — режиссёрскому дебюту Скарлетт Йоханссон...

Дэвид Невью поделился новой композицией «The Old Rugged Cross»

14.04.25Дэвид Невью поделился новой композицией «The Old Rugged Cross»

Американский композитор и пианист Дэвид Невью выпустил новую композицию — авторскую аранжировку классического христианского гимна «The Old Rugged Cross»...

Вышел новый альбом Питера Грегсона — «Peter Gregson»

11.04.25Вышел новый альбом Питера Грегсона — «Peter Gregson»

Британский виолончелист и композитор Питер Грегсон представил свой новый альбом Peter Gregson — полноформатную работу, носящую его собственное имя...

Рэйф Файнс поставит оперу Чайковского «Евгений Онегин»

08.04.25Рэйф Файнс поставит оперу Чайковского «Евгений Онегин»

Британский актёр и режиссёр Рэйф Файнс дебютирует в опере: в парижском Пале Гарнье он поставит «Евгения Онегина» Чайковского...

Бруно Бавота поделился новой композицией «I’m Losing You»

07.04.25Бруно Бавота поделился новой композицией «I’m Losing You»

Итальянский композитор и пианист Бруно Бавота выпустил новую композицию под названием «I’m Losing You»...

Вышел новый альбом Яна Тирсена — Rathlin from a Distance | The Liquid Hour

04.04.25Вышел новый альбом Яна Тирсена — Rathlin from a Distance | The Liquid Hour

Французский композитор и мультиинструменталист Ян Тирсен представил новый альбом Rathlin from a Distance | The Liquid Hour...

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