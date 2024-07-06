Концерты в Магнитогорске

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Магнитогорск — это промышленный и динамичный город на Урале, который славится своими металлургическими предприятиями и уникальной атмосферой. Здесь вы найдете театры, кинотеатры, музеи и интересные концертные площадки. Познакомьтесь с нашей афишей концертов на 2024 год и разделите с нами радость и вдохновение от прекрасной музыки!