Концерты в Липецке

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Липецк – это город с активной культурной жизнью и множеством развлечений. В нем расположены театры, кинотеатры, музеи и уникальные концертные площадки. Город славится своим богатым культурным наследием и гостеприимством. Музыкальная жизнь в Липецке всегда насыщена и разнообразна, и симфонический оркестр CAGMO с удовольствием внесет свой вклад в её развитие, предлагая уникальные симфонические программы по музыке из популярных игр, аниме и фильмов.