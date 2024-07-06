Концерты в Казани

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Казань — столица Татарстана, один из крупнейших городов России с богатым многонациональным историческим и культурным наследием. В нем расположены драматические театры, библиотеки, музеи с ценными коллекциями, древние храмы и соборы, Кремль с мечетью Кул-Шариф, а также множество кинотеатров и концертных площадок. Афиша концертов на 2024 год предлагает широкий выбор музыкальных событий. Ознакомьтесь с концертами оркестра CAGMO и найдите программу, которая интересна именно вам.