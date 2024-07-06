Концерты в Курске

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Курск – это исторический город с богатым культурным наследием и развитой инфраструктурой. Здесь функционируют уютные театры, современные кинотеатры, многочисленные музеи и разнообразные концертные площадки. Город славится своей музыкальной сценой, которая всегда радует жителей и гостей. Приглашаем вас ознакомиться с нашей афишей концертов на 2024 год и выбрать мероприятие по душе, чтобы насладиться красотой симфонических произведений в исполнении оркестра CAGMO.