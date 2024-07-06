Концерты в Костроме

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Кострома – это культурный центр с уникальным наследием и разнообразием развлечений. В городе можно посетить театры, кинотеатры, музеи и несколько концертных площадок. Познакомьтесь с нашей афишей концертов на 2024 год и выбирайте самые интересные для вас мероприятия, чтобы насладиться выступлениями оркестра CAGMO!