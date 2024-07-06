Концерты в Красноярске

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Красноярск – культурный центр Сибири, привлекающий своим разнообразием культурных площадок. Здесь каждый найдет что-то по душе: театры, кинотеатры, музеи и концертные площадки. Город славится своим богатым культурным наследием, включающим многочисленные музеи, памятники и драматический театр. Приглашаем вас познакомиться с нашей афишей концертов на 2024 год и насладиться музыкальными выступлениями вместе с нами!