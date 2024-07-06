Концерты в Кургане

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Курган — это город с богатым культурным наследием и активной жизнью. Здесь вы найдете уютные театры, современные кинотеатры и увлекательные музеи, а также уникальные концертные площадки, отражающие историю и культуру региона. Ознакомьтесь с афишей концертов на 2024 год и выберите событие по душе! Погрузитесь в мир музыки и искусства вместе с оркестром CAGMO в Кургане!