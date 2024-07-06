Концерты в Краснодаре

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Краснодар — сердце Кубани, столица Краснодарского края. Житница России славится не только плодородными угодьями, но и богатой культурой. В город регулярно приезжают известные музыканты и певцы с мировым именем, актеры, режиссеры, писатели и поэты. Здесь можно полюбоваться красивейшими архитектурными постройками, посетить уникальные музеи и знаменитые театры, такие как Краснодарский театр балета и Краснодарский музыкальный театр. Приглашаем вас познакомиться с нашей афишей концертов 2024 года и насладиться атмосферой искусства вместе с нами!