Концерты в Королёве

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Королёв — это прогрессивный город, где современные технологии и наука воплотились в реальность. Здесь вы найдете передовые научные и инновационные центры, делающие его одним из лидеров в области космических исследований и технологий. Кроме того, в Королёве можно заглянуть в современные кинотеатры, активно развивающиеся театры и музеи с увлекательными и познавательными экспозициями. Афиша концертов на 2024 год от оркестра CAGMO предлагает музыкальные события для всех вкусов и предпочтений. Приходите и окунитесь в мир звуков и эмоций вместе с нами!