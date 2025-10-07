Концерты в Кемерово

Новости

Питер Грегсон исполняет «Vision» на движущемся по утреннему Нью-Йорку пикапе: Видео

В ролике музыкант исполняет произведение на виолончели, сидя на платформе движущегося пикапа, проезжающего по улицам Нью-Йорка на рассвете...

Такахиро Кидо написал музыку для первого рекламного ролика 100-летней компании Nichimou Corporation

Японский композитор и участник коллектива Anoice Такахиро Кидо представил новую работу — саундтрек к первому рекламному ролику компании Nichimou Corporation...

Новое видео Макса Рихтера на композицию «Path 3» с альбома Sleep Circle

Макс Рихтер поделился новым видео на композицию «Path 3 / Whose Name Is Written On Water (Pt. 1)», вошедшую в его свежий альбом Sleep Circle...

Вышел новый альбом Дастина О'Хэллорана — саундтрек к фильму «Великая Элеонор»

Cостоялся релиз нового альбома Дастина О’Хэллорана — Eleanor the Great, саундтрека к фильму «Великая Элеонор», режиссёрскому дебюту Скарлетт Йоханссон...

Мартин Кольштедт поделился новым видео с выступления на Concertgebouw Session

Мартин Кольштедт, известный своим экспериментальным подходом к неоклассической музыке, опубликовал новое видео с Concertgebouw Sessions...

Дастин О’Хэллоран поделился композицией «Memories» из саундтрека к фильму «Великая Элеонор»

Американский композитор Дастин О’Хэллоран поделился первой композицией из своего нового саундтрека к фильму «Великая Элеонор»...

Аккредитация СМИ, медиапартнерство и бартер

Мы открыты к медиапартнерству и бартеру со СМИ, рекламными агентствами, отелями и другими коммерческими организациями.

Будем рады сотрудничеству!

b@cagmo.ru

