Ближайшие концерты в Кемерово
Новости
Питер Грегсон исполняет «Vision» на движущемся по утреннему Нью-Йорку пикапе: Видео07.10.25
В ролике музыкант исполняет произведение на виолончели, сидя на платформе движущегося пикапа, проезжающего по улицам Нью-Йорка на рассвете...
Такахиро Кидо написал музыку для первого рекламного ролика 100-летней компании Nichimou Corporation06.10.25
Японский композитор и участник коллектива Anoice Такахиро Кидо представил новую работу — саундтрек к первому рекламному ролику компании Nichimou Corporation...
Новое видео Макса Рихтера на композицию «Path 3» с альбома Sleep Circle03.10.25
Макс Рихтер поделился новым видео на композицию «Path 3 / Whose Name Is Written On Water (Pt. 1)», вошедшую в его свежий альбом Sleep Circle...
Вышел новый альбом Дастина О'Хэллорана — саундтрек к фильму «Великая Элеонор»01.10.25
Cостоялся релиз нового альбома Дастина О’Хэллорана — Eleanor the Great, саундтрека к фильму «Великая Элеонор», режиссёрскому дебюту Скарлетт Йоханссон...
Мартин Кольштедт поделился новым видео с выступления на Concertgebouw Session30.09.25
Мартин Кольштедт, известный своим экспериментальным подходом к неоклассической музыке, опубликовал новое видео с Concertgebouw Sessions...
Дастин О’Хэллоран поделился композицией «Memories» из саундтрека к фильму «Великая Элеонор»24.09.25
Американский композитор Дастин О’Хэллоран поделился первой композицией из своего нового саундтрека к фильму «Великая Элеонор»...
