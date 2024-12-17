Ближайшие концерты в Калуга
Новости
Лука Д'Альберто поделился музыкальным видео к синглу «Malinconica (Rework)»17.12.24
Итальянский композитор и мультиинструменталист Лука Д'Альберто представил музыкальное видео к обновленной версии «Malinconica»...
16 декабря — день рождения Людвига ван Бетховена16.12.24
16 декабря мир отмечает день рождения одного из величайших композиторов в истории — Людвига ван Бетховена...
Лука Д'Альберто поделился новым синглом «Malinconica (Rework)»13.12.24
Итальянский композитор, музыкант и мультиинструменталист Лука Д'Альберто представил обновленную версию своего сингла «Malinconica»...
Людовико Эйнауди рассказал в какой момент времени он хотел бы вернуться: Отрывок интервью12.12.24
В недавнем интервью итальянский композитор Людовико Эйнауди поделился своими воспоминаниями о времени, к которому он хотел бы вернуться...
Юки Мурата поделилась 17-м треком «blizzard» с альбома «24 Piano Sketches»11.12.24
Юки Мурата продолжает свой долгосрочный музыкальный проект 24 Piano Sketches. На днях она выпустила 17-й трек под названием «blizzard»...
Карлос Сипа поделился новым произведением «Hibernate»09.12.24
Немецкий композитор и пианист Карлос Сипа поделился своим новым произведением под названием «Hibernate»...
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