Концерты в Калуга

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Лука Д'Альберто поделился музыкальным видео к синглу «Malinconica (Rework)»

17.12.24Лука Д'Альберто поделился музыкальным видео к синглу «Malinconica (Rework)»

Итальянский композитор и мультиинструменталист Лука Д'Альберто представил музыкальное видео к обновленной версии «Malinconica»...

16 декабря — день рождения Людвига ван Бетховена

16.12.2416 декабря — день рождения Людвига ван Бетховена

16 декабря мир отмечает день рождения одного из величайших композиторов в истории — Людвига ван Бетховена...

Лука Д'Альберто поделился новым синглом «Malinconica (Rework)»

13.12.24Лука Д'Альберто поделился новым синглом «Malinconica (Rework)»

Итальянский композитор, музыкант и мультиинструменталист Лука Д'Альберто представил обновленную версию своего сингла «Malinconica»...

Людовико Эйнауди рассказал в какой момент времени он хотел бы вернуться: Отрывок интервью

12.12.24Людовико Эйнауди

В недавнем интервью итальянский композитор Людовико Эйнауди поделился своими воспоминаниями о времени, к которому он хотел бы вернуться...

Юки Мурата поделилась 17-м треком «blizzard» с альбома «24 Piano Sketches»

11.12.24Юки Мурата поделилась 17-м треком «blizzard» с альбома «24 Piano Sketches»

Юки Мурата продолжает свой долгосрочный музыкальный проект 24 Piano Sketches. На днях она выпустила 17-й трек под названием «blizzard»...

Карлос Сипа поделился новым произведением «Hibernate»

09.12.24Карлос Сипа поделился новым произведением «Hibernate»

Немецкий композитор и пианист Карлос Сипа поделился своим новым произведением под названием «Hibernate»...

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