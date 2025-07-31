Концерты в Калининград

Новости
Дастин О'Хэллоран поделился новым синглом «Gold»31.07.25
«Gold» представляет собой минималистичную фортепианную зарисовку, записанную в студии О'Хэллорана в формате живой импровизации...
Ханс Циммер создал звуковую экосистему для Qatar Airways29.07.25
Qatar Airways объявили о запуске новой звуковой идентичности, созданной в сотрудничестве с оскароносным композитором Хансом Циммером...
Дзё Хисаиси поделился новой авторской композицией «The End of the World»28.07.25
По словам Дзё Хисаиси, «The End of the World» представляет собой рефлексию над глобальными событиями XX века...
Такахиро Кидо поделился видео на сингл «insomnia» под режиссурой Юки Мураты25.07.25
Японский композитор Такахиро Кидо представил видеоклип на композицию «insomnia» — заглавный трек с нового сольного альбома INSOMNIA...
Макс Рихтер выпустил свой парфюм совместно с Comme des Garçons24.07.25
Британский композитор Макс Рихтер объявил о запуске аромата, созданного в сотрудничестве с Comme des Garçons Parfums...
Как Aphex Twin и Филип Гласс работали вместе и что думали о музыке друг друга22.07.25
В интервью журналу Future Music Гласс вспоминал, что всё началось с письма: «Он просто написал мне: “Дорогой Фил” — и предложил сделать ремикс вместе»...
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