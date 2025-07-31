Концерты в Калининград

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Дастин О'Хэллоран поделился новым синглом «Gold»

31.07.25Дастин О'Хэллоран поделился новым синглом «Gold»

«Gold» представляет собой минималистичную фортепианную зарисовку, записанную в студии О'Хэллорана в формате живой импровизации...

Ханс Циммер создал звуковую экосистему для Qatar Airways

29.07.25Ханс Циммер и Qatar Airways: Композитор создал звуковую экосистему авиакомпании

Qatar Airways объявили о запуске новой звуковой идентичности, созданной в сотрудничестве с оскароносным композитором Хансом Циммером...

Дзё Хисаиси поделился новой авторской композицией «The End of the World»

28.07.25Дзё Хисаиси поделился новой авторской композицией «The End of the World»

По словам Дзё Хисаиси, «The End of the World» представляет собой рефлексию над глобальными событиями XX века...

Такахиро Кидо поделился видео на сингл «insomnia» под режиссурой Юки Мураты

25.07.25Такахиро Кидо поделился видео на сингл «insomnia» под режиссурой Юки Мураты

Японский композитор Такахиро Кидо представил видеоклип на композицию «insomnia» — заглавный трек с нового сольного альбома INSOMNIA...

Макс Рихтер выпустил свой парфюм совместно с Comme des Garçons

24.07.25Макс Рихтер выпустил свой парфюм совместно с Comme des Garçons

Британский композитор Макс Рихтер объявил о запуске аромата, созданного в сотрудничестве с Comme des Garçons Parfums...

Как Aphex Twin и Филип Гласс работали вместе и что думали о музыке друг друга

22.07.25Как Aphex Twin и Филип Гласс работали вместе и что думали о музыке друг друга

В интервью журналу Future Music Гласс вспоминал, что всё началось с письма: «Он просто написал мне: “Дорогой Фил” — и предложил сделать ремикс вместе»...

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