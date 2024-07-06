Концерты в Хабаровске

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Хабаровск — это культурный центр Дальнего Востока с богатым культурным наследием. В городе расположены многочисленные театры, современные кинотеатры и увлекательные музейные экспозиции, приглашающие гостей на увлекательные культурные путешествия. Афиша концертов на 2024 год от оркестра CAGMO погружает вас в мир музыкальных шедевров. Насладитесь уникальными музыкальными композициями, выбрав концерт по своему вкусу, и окунитесь в атмосферу музыкальной гармонии Хабаровска!