Концерты в Ижевске

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Ижевск – это красивый город, столица Удмуртской Республики, который богат своими культурными традициями и историческим наследием. Здесь вы найдете современные кинотеатры, уютные театры и интересные музеи. Афиша концертов на 2024 год приглашает насладиться музыкальными произведениями оркестра CAGMO и погрузиться в атмосферу искусства.