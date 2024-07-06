Концерты в Иннополисе

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Иннополис — инновационный город в Республике Татарстан, привлекающий молодых специалистов своими передовыми технологиями и современным образом жизни. Здесь наука и технологии играют ключевую роль, привлекая талантливых людей со всего мира. Жители и гости Иннополиса могут наслаждиться разнообразной культурной жизнью. Афиша концертов оркестра CAGMO предлагает уникальную возможность окунуться в мир превосходной совремненной классической музыки!