Ближайшие концерты в Грозный
Новости
4 марта — День рождения Антонио Вивальди04.03.25
4 марта 1678 года в Венеции родился Антонио Вивальди — один из крупнейших композиторов эпохи барокко, оставивший значительный след в истории музыки...
Юки Мурата поделилась предпоследним треком «reunion» с альбома 24 Piano Sketches03.03.25
Японская пианистка и композитор Юки Мурата представила 23-й трек со своего нового сольного альбома 24 Piano Sketches — композицию «reunion»...
Фабрицио Патерлини анонсировал альбом ATTITUDE27.02.25
Итальянский композитор и пианист Фабрицио Патерлини анонсировал новый альбом ATTITUDE — переосмысление семи знаковых песен альтернативного рока и гранжа...
Композиции Юки Мураты в новых клипах фотографа Хироши Йошиды24.02.25
Японский фотограф Хироши Йошида, известный своими снимками природных ландшафтов, опубликовал три новых видеоролика с музыкой Юки Мураты...
Интервью Дастина О'Хэллорана о новом альбоме 100120.02.25
Дастин О'Хэллоран в недавнем интервью рассказал о работе над альбомом 1001, влияниях и вдохновениях новой пластинки...
Композитор Макс Рихтер дал концерт в Sydney Opera House18.02.25
Совместно с ансамблем American Contemporary Music Ensemble (ACME) Макс Рихтер представил полные версии двух своих альбомов в Sydney Opera House...
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