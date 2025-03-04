Концерты в Грозный

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4 марта — День рождения Антонио Вивальди

04.03.254 марта — День рождения Антонио Вивальди

4 марта 1678 года в Венеции родился Антонио Вивальди — один из крупнейших композиторов эпохи барокко, оставивший значительный след в истории музыки...

Юки Мурата поделилась предпоследним треком «reunion» с альбома 24 Piano Sketches

03.03.25Юки Мурата поделилась предпоследним треком «reunion» с альбома 24 Piano Sketches

Японская пианистка и композитор Юки Мурата представила 23-й трек со своего нового сольного альбома 24 Piano Sketches — композицию «reunion»...

Фабрицио Патерлини анонсировал альбом ATTITUDE

27.02.25Фабрицио Патерлини анонсировал альбом ATTITUDE

Итальянский композитор и пианист Фабрицио Патерлини анонсировал новый альбом ATTITUDE — переосмысление семи знаковых песен альтернативного рока и гранжа...

Композиции Юки Мураты в новых клипах фотографа Хироши Йошиды

24.02.25Композиции Юки Мураты в новых клипах фотографа Хироши Йошиды

Японский фотограф Хироши Йошида, известный своими снимками природных ландшафтов, опубликовал три новых видеоролика с музыкой Юки Мураты...

Интервью Дастина О'Хэллорана о новом альбоме 1001

20.02.25Интервью Дастина О'Хэллорана о новом альбоме 1001

Дастин О'Хэллоран в недавнем интервью рассказал о работе над альбомом 1001, влияниях и вдохновениях новой пластинки...

Композитор Макс Рихтер дал концерт в Sydney Opera House

18.02.25Композитор Макс Рихтер дал концерт в Sydney Opera House

Совместно с ансамблем American Contemporary Music Ensemble (ACME) Макс Рихтер представил полные версии двух своих альбомов в Sydney Opera House...

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