Концерты в Евпатории

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Евпатория - это прекрасный город на побережье Черного моря, который привлекает туристов своими пляжами, историческими достопримечательностями и культурной атмосферой. Город имеет богатое историческое наследие и является центром туризма и отдыха на юге Крыма. Чтобы разнообразить свой досуг на пляжном курорте, приходите на концерты симфонической музыки оркестра CAGMO в Евпатории!