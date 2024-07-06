Концерты в Екатеринбурге

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Екатеринбург – это культурная столица Урала, где каждый найдет развлечения по вкусу. Город занимает третье место в России по количеству театров, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Здесь можно посетить великолепные архитектурные ансамбли, музеи, парки, церкви и памятники промышленного конструктивизма. Городские учреждения предлагают различные постановки, спектакли, концерты, выставки, оперу и балет. Особое место занимает современная классическая музыка, привнося в культурную жизнь стройность и мелодичность. Афиша концертов 2024 года приглашает насладиться выступлениями оркестра CAGMO в самых прекрасных уголках города.