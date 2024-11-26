Ближайшие концерты в Чита
Новости
Сборнику этюдов Филипа Гласса Complete Piano Etudes исполнилось 10 лет26.11.24
Сборнику Complete Piano Etudes Филипа Гласса исполнилось 10 лет. Этот уникальный цикл из 20 фортепианных этюдов был впервые записан и издан в 2014 году...
Композитору Бенджамину Бриттену поставят памятник у дома его детства25.11.24
Бенджамину Бриттену, выдающемуся британскому композитору XX века, будет установлен памятник напротив его родного дома в Лоустофт, графство Суффолк...
23 ноября — день рождения Людовико Эйнауди23.11.24
3 ноября отмечает свой день рождения один из самых влиятельных композиторов современности — Людовико Эйнауди...
Бруно Бавота поделился новым произведением «The Bells»22.11.24
Итальянский композитор Бруно Бавота представил новое произведение «The Bells». Эта композиция, выполненная в фирменном стиле Бавоты, сочетает...
Юки Мурата поделилась 16-м треком «walking on the golden road» с альбома 24 Piano Sketches20.11.24
Японская пианистка и композитор Юки Мурата представила новый трек «Walking on the Golden Road» из своего долгосрочного проекта 24 Piano Sketches...
Новое произведение Шопена нашли спустя 200 лет19.11.24
В мире классической музыки произошло историческое событие: в одной из библиотек Нью-Йорка обнаружено неизвестное ранее произведение Фридерика Шопена...
Аккредитация СМИ, медиапартнерство и бартер
Мы открыты к медиапартнерству и бартеру со СМИ, рекламными агентствами, отелями и другими коммерческими организациями.
Будем рады сотрудничеству!