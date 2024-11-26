Концерты в Чита

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Сборнику этюдов Филипа Гласса Complete Piano Etudes исполнилось 10 лет

26.11.24Сборнику этюдов Филипа Гласса Complete Piano Etudes исполнилось 10 лет

Сборнику Complete Piano Etudes Филипа Гласса исполнилось 10 лет. Этот уникальный цикл из 20 фортепианных этюдов был впервые записан и издан в 2014 году...

Композитору Бенджамину Бриттену поставят памятник у дома его детства

25.11.24Композитору Бенджамину Бриттену поставят памятник у дома его детства

Бенджамину Бриттену, выдающемуся британскому композитору XX века, будет установлен памятник напротив его родного дома в Лоустофт, графство Суффолк...

23 ноября — день рождения Людовико Эйнауди

23.11.2423 ноября — день рождения Людовико Эйнауди

3 ноября отмечает свой день рождения один из самых влиятельных композиторов современности — Людовико Эйнауди...

Бруно Бавота поделился новым произведением «The Bells»

22.11.24Бруно Бавота поделился новым произведением «The Bells»

Итальянский композитор Бруно Бавота представил новое произведение «The Bells». Эта композиция, выполненная в фирменном стиле Бавоты, сочетает...

Юки Мурата поделилась 16-м треком «walking on the golden road» с альбома 24 Piano Sketches

20.11.24Юки Мурата поделилась 16-м треком «walking on the golden road» с альбома 24 Piano Sketches

Японская пианистка и композитор Юки Мурата представила новый трек «Walking on the Golden Road» из своего долгосрочного проекта 24 Piano Sketches...

Новое произведение Шопена нашли спустя 200 лет

19.11.24Новое произведение Шопена нашли спустя 200 лет

В мире классической музыки произошло историческое событие: в одной из библиотек Нью-Йорка обнаружено неизвестное ранее произведение Фридерика Шопена...

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