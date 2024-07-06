Концерты в Челябинске

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Челябинск — это город с насыщенной культурной жизнью и разнообразием развлечений. Здесь высоко ценятся театры, кинотеатры и увлекательные музейные экспозиции, предлагающие гостям и жителям возможность погрузиться в историю искусства региона. Афиша концертов на 2024 год приглашает вас насладиться виртуозным исполнением наших музыкантов. Выберите свой идеальный концерт и окунитесь в атмосферу музыкального искусства вместе с CAGMO!