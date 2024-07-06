Концерты в Брянске

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Брянск – город с богатым культурным наследием и активной культурной жизнью. Здесь можно заглянуть в театры, кинотеатры, музеи и посетить культурные мероприятия на различных концертных площадках. Город славится своими уютными улочками, красивыми парками и душевными жителями. Афиша концертов на 2024 год приглашает вас насладиться разнообразием музыкальных программ оркестра CAGMO. Откройте для себя новое звучание в музыкальном наследии Брянска вместе с оркестром CAGMO.