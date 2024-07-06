Концерты в Барнауле

К концертам Новости Для СМИ

Барнаул – город, где каждый найдет что-то по своему вкусу. Здесь вы сможете насладиться выступлениями в театрах и концертных залах, посетить современные кинотеатры и многочисленные музеи. Город Барнаул известен своей богатой культурной и музыкальной жизнью. Афиша концертов на 2024 год приглашает вас окунуться в мир искусства и музыки от оркестра CAGMO. Не упустите возможность насладиться замечательным звучанием современной классической музыки.