Концерты в Бангкок

Новости
Альбом CODA композитора Рюити Сакамото впервые выпустят за пределами Японии29.08.24
Выпущенный в Японии в 1983 году, этот альбом представляет собой сольную фортепианную интерпретацию саундтрека к культовому фильму...
Макс Рихтер анонсировал эксклюзивные прослушивания нового альбома In a Landscape28.08.24
Макс Рихтер объявил о предстоящих эксклюзивных прослушиваниях своего нового альбома In a Landscape в...
Вышел посмертный альбом Opus композитора Рюити Сакамото09.08.24
«Искусство вечно, жизнь коротка» – так звучит слоган последней концертной фортепианной работы японского композитора Рюити Сакамото. Альбом представляет...
Композитор Флориан Кристл сообщил о выходе нового альбома Donau04.08.24
Композитор Флориан Кристл поделился радостной новостью о скором выходе своего нового альбома под названием Donau. Уже сегодня трек Liszt Variation...
Сегодня состоялся релиз девятого трека River of Lights от пианистки и участницы Anoice, Юки Мурата03.08.24
В этот раз Мурата использовала кассетный магнитофон, проигрыватель MiniDisc и ранние модели iPhone для записи каждой песни. Благодаря ретро-оборудованию...
Композитор Карлос Сипа представил новый альбом The Book of Sounds03.08.24
The Book of Sounds — это цикл из 12 фортепианных пьес немецкого композитора Ганса Отте. Это был первый опыт работы над записью...
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