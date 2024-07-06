Концерты в Белгороде

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Белгород - уникальное место, где встречаются и переплетаются традиции и современность. Город славится своей богатой культурной сценой, включая театры, кинотеатры и музеи. Афиша концертов на 2024 год приглашает насладиться прекрасными симфоническими произведениями в исполнении оркестра CAGMO. Планируйте свой досуг в Белгороде и приобретайте билеты уже сегодня!