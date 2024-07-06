Концерты в Астрахани

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Архангельск – живописный город у Белого моря, насыщенный культурной жизнью и историческими достопримечательностями. Здесь можно насладиться выступлениями в театрах и концертных залах, посетить современные кинотеатры и многочисленные музеи. Афиша концертов на 2024 год приглашает вас насладиться незабываемыми выступлениями оркестра CAGMO. Погружайтесь в мир искусства и музыки, приобретая билеты на наши мероприятия в Архангельске.