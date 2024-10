18 октября 2024 года состоялся релиз альбома The Sea Above, созданного нидерландским композитором и пианистом Ксавье Бутом, также известным под псевдонимом XA4. Это его второй крупный проект на лейбле Orange Mountain Music, принадлежащем известному американскому композитору Филипу Глассу. Альбом сочетает интерпретации произведений самого Гласса и оригинальные композиции Бута, демонстрируя гармоничное слияние классической музыки с элементами эмбиента и электронной, минималистичной музыки.

Альбом The Sea Above включает переработанный фрагмент из оперы «Einstein on the Beach», а также новые произведения самого Бута. Он отметил, что создавал эти композиции под влиянием различных музыкальных направлений, включая классическую и электронную музыку, и даже индонезийские мотивы. Одним из центральных треков стал одноимённый с альбомом The Sea Above, вдохновлённый композицией Гласса «Mad Rush», созданной для выступления с Далай-ламой.

Филип Гласс, комментируя работу Ксавье Бута, отметил: «Ксавье — великолепный пианист, и я в восторге от того, как он интерпретирует мои композиции, добавляя к ним элегантный электронный оттенок».

The Sea Above позволяет слушателям погрузиться в музыкальное путешествие, где реальность переплетается с фантазией, создавая пространство для медитации и размышлений