Вышел альбом The Sea Above с интерпретациями произведений Филипа Гласса

21.10.24

18 октября 2024 года состоялся релиз альбома The Sea Above, созданного нидерландским композитором и пианистом Ксавье Бутом, также известным под псевдонимом XA4. Это его второй крупный проект на лейбле Orange Mountain Music, принадлежащем известному американскому композитору Филипу Глассу. Альбом сочетает интерпретации произведений самого Гласса и оригинальные композиции Бута, демонстрируя гармоничное слияние классической музыки с элементами эмбиента и электронной, минималистичной музыки.

Альбом The Sea Above включает переработанный фрагмент из оперы «Einstein on the Beach», а также новые произведения самого Бута. Он отметил, что создавал эти композиции под влиянием различных музыкальных направлений, включая классическую и электронную музыку, и даже индонезийские мотивы. Одним из центральных треков стал одноимённый с альбомом The Sea Above, вдохновлённый композицией Гласса «Mad Rush», созданной для выступления с Далай-ламой.

Филип Гласс, комментируя работу Ксавье Бута, отметил: «Ксавье — великолепный пианист, и я в восторге от того, как он интерпретирует мои композиции, добавляя к ним элегантный электронный оттенок».

The Sea Above позволяет слушателям погрузиться в музыкальное путешествие, где реальность переплетается с фантазией, создавая пространство для медитации и размышлений

Филип Гласс (Philip Glass) — гений современности, один из самых величайших композиторов XX и XXI века. В отношении Гласса однажды сказали «голос Планеты Земля». Громкий эпитет, который никто не решится оспорить. В музыке ему подвластно решительно все. За свою долгую карьеру американский мэтр доказал, что его талант не знает границ: внес огромный вклад в развитие минимализма, написал знаменитые оперы «Сатьяграха», «Эйнштейн на пляже» и множество популярных саундтреков к кино, овладел контрапунктом, проявил себя в максимально коротких и в поражающе монументальных формах. Подробнее с творчеством Филипа Гласса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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