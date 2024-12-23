Юки Мурата поделилась 18-м треком «at a winter cove» с альбома 24 Piano Sketches

Японская пианистка и композитор Юки Мурата продолжает свой уникальный музыкальный проект 24 Piano Sketches. В рамках этой серии она выпускает два трека ежемесячно, чтобы в течение года представить 24 произведения, отражающие смену сезонов и тонкие оттенки чувств. Недавно она поделилась 18-м треком под названием «at a winter cove».

Юки вдохновилась звуками зимнего моря, которое особенно привлекло её внимание своей спокойной атмосферой. В описании к композиции она поделилась:

«Я люблю слушать шум волн на зимнем побережье, где нет никого. Горизонт кажется более широким и далёким, чем летом».

Эти впечатления нашли отражение в её музыкальной интерпретации, создавая мелодию, которая одновременно умиротворяет и вызывает чувство одиночества.

Мурата приглашает слушателей ощутить смену времён года и настроений через музыку, минималистичный визуальный стиль и внимание к деталям.