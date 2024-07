Сегодня в послужном списке Акри огромное количество номинаций и пара десятков наград от игровых премий, в числе которых пять статуэток от Game Audio Network Guild и три от Hollywood Music in Media. Кроме того, он неоднократно был назван композитором года по версии разных игровых ресурсов и премий. Последнюю награду американцу принес саундтрек к масштабной китайской MMORPG — Revelation. Нил и ранее писал музыку в восточном стиле для игры World of Warcraft: Mists of Pandaria, но для Revelation основательно изучил азиатские музыкальные традиции и тщательно проработал звучание, чтобы добиться максимальной аутентичности.

Музыкальная карьера Нила Акри началась с кинематографа. К моменту начала работы в сфере видеоигр американский композитор уже написал музыку к 20 фильмам, особняком среди которых стоят три сезона сериала «Звёздные врата». Его первая попытка в гейм-индустрии — музыка к вступительному ролику игры World of Warcraft: The Burning Crusade.

Нил Акри является одним из самых разноплановых и универсальных композиторов видеоигр, в активе которого саундтреки к нескольким частям World of Warcraft, Diablo III, Starcraft II. Его стиль узнаваем благодаря умению сочетать традиционное оркестровое звучание с электронным саундом. С равным успехом он может написать треки в стиле хеви-метал, применить этнические мотивы или создать синтезаторный опус. Главным критерием в работе для Акри является отсутствие скуки, поэтому он с легкостью принимает любые вызовы. Мировой славы и лидирующих позиций в профессии он добился благодаря своим непрестанным экспериментам и широкому набору инструментов и звуков. Нил признает, что оркестр — это идеально сбалансированная звуковая машина вот уже много веков. Но считает, что электронное звучание обогащает произведение и позволяет воплощать более оригинальные решения. Акри крайне серьезно относится к задаче написания музыки для игр и считает ее даже более сложной, чем работу для кино. Поскольку саундтрек к игре должен быть интерактивным и иметь массу вариаций в зависимости от поворота событий, а звуковая дорожка для фильма всегда одинакова.