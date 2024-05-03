Фортепианные гармонии Алессандро Мартире наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию.

Алессандро Мартире вырос в маленьком городке Комо, в юности увлекался мелодичным брит-попом и уже с 11 лет начал сочинять свои первые фортепианные этюды на стыке классической и поп-музыки. Тонкостям композиции Алессандро обучался в Генуе у выдающегося Джусто Франко, а после отправился в Бостон, чтобы продолжить образование в престижном Музыкальном колледже Беркли, где дал свой первый концерт. Большой международный прорыв случился для Мартире в 2015 году после выхода студийного дебюта Melodia De Vita. С одним из номеров альбома (Dolce Pensiero) талантливый юноша выиграл Национальный конкурс фортепианной композиции в Савоне. Парню выписали щедрые авансы, и он сполна оправдал их через год — с выходом альбома Flames of Joy, мировое турне в поддержку которого продолжалось более двух лет.

Уже на втором альбоме Алессандро нащупал собственный творческий почерк: хрупкие мелодии для пианино в диапазоне между нью-эйджем и классическим кроссовером с опорой на звучание альта, скрипки и виолончели. Жизнеутверждающая, выразительная музыка, написанная с почтением к традициям прошлого, но устремленная в будущее. Вместе с тем, поиск и метаморфозы — стихия итальянского пианиста. Это делает Алессандро гибким, универсальным композитором, чьи произведения сегодня звучат во многих короткометражных фильмах, рекламных роликах, театральных постановках и на бортах авиакомпаний. В 2019 году он вошел в арт-совет и выступил на плавучей платформе на фестивале LEJ, который призван рассказать о красотах озера Комо с помощью музыки и искусства.

Концерт на водной глади озера Комо, в небе на борту самолета и посреди оманской пустыни — все последующие проекты Алессандро так или иначе связаны с новым альбомом Share The World, который был записан в Москве при участии солистов оркестра Cinema and Game Music Orchestra. Его новая работа — это желание поделиться с миром впечатлениями и эмоциями от своих поездок, теплом, оптимизмом и надеждой на перерождение в ближайшем будущем, омраченным неуверенностью, болью и страхом сегодняшнего дня. В довершение к музыкальным достижениям Мартире является основателем благотворительного проекта Infinity Sound, призванного с помощью музыки и спорта помогать детям с ограниченными возможностями и утратившим трудоспособность взрослым.