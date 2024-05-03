Пожалуй, нет такого шедевра, к которому бы не написал музыку Александр Деспла. Его музыка помогла найти путь к сердцу зрителя десяткам известных картин, от блокбастеров до фестивальных хитов. В послужном списке маэстро саундтреки к более чем ста фильмам. Премия «Оскар» за музыку к картинам «Отель Гранд Будапешт» (2014) и «Форма воды» (2017), премия «Золотой глобус» — к драме «Разрисованная вуаль» (2007), премия «Сезар» — к драме «Ржавчина и Кость» (2013), две статуэтки «Грэмми» — к комедийной драме «Отель “Гранд Будапешт”» (2014) и исторической трагикомедии «Король говорит!» (2011), а также бесчисленное множество других наград и номинаций. Гильермо дель Торо, Уэс Андерсон, Дэвид Финчер, Жак Одиар, Роман Полански и другие выдающиеся режиссеры убеждают продюсеров: музыку к фильму должен писать только француз. В 2014 году Александр Деспла удостоился чести возглавить жюри 71-го Международного венецианского кинофестиваля.

Невероятно плодовитый и разносторонний, Александр Деспла поработал абсолютно со всеми жанрами кино. Композитор искусно играет со стереотипами, сложившимися в инструментальной музыке. Строгий ритм в его произведениях относит к суровой дисциплине персонажей, тяжелая перкуссия напоминает о важности и предельной серьезности происходящего на экране. Помимо неизменно присутствующих фольклорных мотивов в его музыке звучат инструменты, переносящие в сказочный мир детства — ксилофон, колокольчики, арфа, челеста. Словно по мановению волшебной палочки, француз наделяет вымышленные киновселенные музыкальным содержанием и незабываемыми звуковыми характеристиками. Работы Александра Деспла часто отличают не свойственные его коллегам характерные инструменты, эхо которых доносится из юности композитора.

В детстве Александр Деспла обучался игре на бразильской гитаре, трубе, флейте, фортепиано, слушал классику, джаз и много этнической музыки. Бурундийские племенные гимны, тувинское горловое пение, японское кото и другие традиционные музыкальные практики наложили большой отпечаток на творчество француза. Отличное же образование в Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца, студии Яниса Ксенакиса Les Ateliers UPIC и курсы оркестровки Джека Хейса позволили ему быстро добиться признания в мире кино. Зарекомендовав себя как великолепный мелодист в работе с французскими режиссерами, маэстро получил приглашение в Голливуд. Творческие интересы Александра Деспла, однако, не ограничиваются кинематографом. За плечами маэстро музыка для театральных постановок Андре Энжеля, Филиппа Жанти и выступления в амплуа дирижера лучших коллективов мира, в числе которых Лондонский симфонический и Королевский филармонический оркестры.