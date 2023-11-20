Как и его коллега и соотечественник Рене Обри, французский композитор Арман Амар пришел в музыку через мир хореографии и танца. Все началось в далеких 70-х. Арман, вдохновленный экспрессией, страстью и талантом танцевальной труппы южноафриканского антрополога и хореографа Питера Госса, предложил тому сотрудничество. Госс согласился. Так Амар дебютировал в качестве композитора. В тот момент он жил в Марокко. Сложная родословная – еще один важный секрет его восхитительной музыки. Арман – французский еврей марокканского происхождения, человек мира, с детства впитавший в себя микс африканской, азиатской и европейской музыкальных культур.

В 90-х, после переезда в Париж, Арман Амар стал активно работать в кино. Французская киноиндустрия увидела в нем автора саундтреков, которого всем не хватало. Смешивая элементы классики, оркестровой музыки и этники, композитор легко добивался нужного режиссерам результата – предлагал яркие краски мира, воплощенные в звуках. За годы карьеры он удостоился нескольких номинаций престижной во Франции премии «Сезар». Особенно удачными стали саундтреки Армана к географическим документальным фильмам, среди которых «Планета-океан» (2012) и знаменитый «Дом» (2009), снятый Люком Бессоном по мотивам работ фотографа дикой природы Яна Артюса-Бертрана.

Еще в 1994 году вместе с партнером и соратником Аланом Вебером Арман основал собственный лейбл Long Distance, ориентированный на издательство world music, этники, инструментальной музыки и нью-эйджа. Многие свои альбомы Амар выпустил на собственном лейбле, но часть его наиболее успешных пластинок увидела свет на мейджорах Sony и Universal, в каталогах которых Арман Амар – флагманский французский артист в категории world music.