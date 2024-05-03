Выдающийся композитор, продюсер, обладатель музыкальных наград и номинаций BAFTA, Golden Reel Awards, ITVA, BMI известен нестандартным подходом к созданию динамичных оркестровок, способных поднять дух своим геройским настроем и хорошенько пощекотать нервы слушателей. Страсть Билла Брауна к музыке тесно связана с его интересом к изучению передовых технологий создания и обработки звука. Разработчики видеоигр регулярно доверяют ему бета-тестирование новой музыки и элементов саунд-дизайна, а представители киноиндустрии обращаются за экспертными советами по созданию саундтреков. Многочисленные же премии лишний раз подтверждают — Билл Браун обладает природным талантом к созданию захватывающей сложной оркестровой музыки, которая сочетает в себе приключенческий дух с нагнетающей атмосферой триллера.

Все началось с культового шутера «Quake II» в 1997 году, для которого выпускник престижного Колледжа Беркли сочинил несколько музыкальных тем. Тревожные, леденящие душу оркестровки настолько впечатлили геймеров, что молодого композитора спустя год пригласили озвучивать приключенческую игру «Tresspasser» про затерянный мир динозавров. С тех пор Билл Браун выступил автором музыки для многих популярных видеоигр, в числе которых альтернативно-исторический шутер Wolfenstein, военная стратегия «Command & Conquer: Generals» и серия тактических шутеров «Rainbow Six» и «Ghost Recon» по мотивам шпионских романов писателя Тома Клэнси. Широкую же известность композитор получил за эпическое музыкальное сопровождение к «Lineage 2», одной из самых совершенных игр в истории жанра MMORPG.

Репертуар Билла Брауна — это далеко не только саундтреки к видеоиграм, но и к художественным фильмам, среди которых спортивная драма «Каждое воскресенье» Оливера Стоуна, байопик «Али» с Уилл Смитом в главной роли, девять сезонов детективного сериала «CSI: Место преступления Нью-Йорк» и многосерийный фантастический боевик «Доминион». Имя композитора мелькает также в титрах мелодрамы «Транзит» Джошуа Колдуэлла, громкая премьера которой состоялась на Международном кинофестивале в Сиэтле в 2014 году. Кроме создания саундтреков Билл также пишет авторскую музыку. Его альбомы Dreamstate (2018) и Beautiful Ghost (2019), объединившие звучание акустических инструментов и синтезаторов, стали для композитора своего рода целебной медитацией в непростой жизненный период.