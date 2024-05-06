В нулевых о музыкальной сцене Южной Кореи узнал весь мир. Случилось это во многом благодаря местному уникальному феномену – k-pop. Параллельным курсом развивалась индустрия сериалов (дорам), все более популярных за пределами страны. Южнокорейская музыка и молодежное кино сегодня стремительно приближаются к мировым стандартам качества и становятся наиболее значимым феноменом в молодежной культуре не только Азии, но и всего мира. Вместе с этим, появляются молодые талантливые исполнители, актеры, музыканты, которые быстро становятся звёздами за счет своих многочисленных талантов. Один из таких — Шин Джихо.

Пианист, композитор, киноактер, он начал играть на пианино в возрасте четырех лет — и это стало смыслом всей его жизни. Коллаборации с участником Super Junior и другими айдолами дали первый толчок развитию карьеры вундеркинда, но по-настоящему влюбить в себя аудиторию он смог благодаря глубоким, искренним, эмоциональным произведениям для фортепиано и струнных. В юности он уже дирижировал школьным оркестром и дважды был удостоен награды из рук Президента США за достижения в исполнительском искусстве, прежде чем поступить в Школу музыки Джейкобса и Колледж Беркли — самые престижные музыкальные учебные заведения Америки. Этих достижений хватило бы за глаза любому пианисту, но не Джихо.

В 2010 году он становится участником популярного телешоу «Звездный король» и поражает зрителей своим уникальным талантом даже из программных академических номеров делать настоящее шоу. Кульминацией его участия стал фантастический баттл на роялях с Henry, по уровню напряжения и экспрессии сравнимый с эпизодом из музыкальной драмы тайваньского режиссера Джея Чоу «Секрет». Артист прославился яркими ролями в романтических телесериалах «Тайный роман», «Сыр в мышеловке», «Дождь Любви», мюзикле «Моби Дик», а также фортепианными аранжировками корейских поп-хитов и детских песен.

Шин Джихо выступил музыкальным директором мелодрамы «Запах любви» и выпустил ряд успешных релизов, попавших на верхние строчки южнокорейских чартов. Музыку композитора для своих рекламных кампаний выбирают премиальные бренды, такие как Ferrari, и мировые гиганты, в числе которых LG. Первые же его концерты в России прошли с аншлагом. Вдохновленный теплым приемом и богатым культурным наследием страны в 2019 году Шин Джихо принял решение записать и выпустить свой дебютный альбом The Momentist в России, на лейбле «Неоклассика».