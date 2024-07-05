Пол Ромеро

Коренастый Пол Энтони Ромеро напоминает скорее регбиста, чем пианиста. Но за крепким телосложением американца скрывается душа романтика и музыкальный гений. Пол начал самостоятельно музицировать в возрасте трех лет и в 11 уже играл Моцарта с симфоническим оркестром Санта-Моники. Спустя два года юноша сочинил свой первый фортепианный концерт, который исполнил вместе с Национальным симфоническим оркестром США под управлением Мстислава Ростроповича. За плечами вундеркинда дипломы Кёртисовского института музыки, Школы изобразительных искусств Фонтенбло, Гилдхолсской школы музыки и драмы и десятки, если не сотни сольных концертов, которые он посвящает романтическому репертуару Шопена, Листа и Рахманинова.

Кроме того, музыкант является создателем саундтреков к «Everquest», «NeverWinter Nights», «Creature Quest» и другим популярным видеоиграм. Широкую же известность и поистине всенародную любовь Пол получил как соавтор музыки к знаменитой франшизе «Heroes Of Might & Magic». Вместе со своим партнером Робом Кингом они более 20 лет озвучивали виртуальные миры Энрота, Аксеона и Асхана. Под монументальные и благозвучные мелодии композиторов некроманты штурмовали орчью цитадель, а рыцари Эрафии отбивали атаки коварных обитателей преисподней.