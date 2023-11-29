Шедевры классики, переосмысленные неоклассиками. Часть первая

Макс Рихтер (Max Richter) «Recomposed»

Почти три столетия назад в Амстердаме были напечатаны 12 концертов для скрипки с оркестром Антонио Вивальди, часть из которых сопровождали итальянские сонеты о временах года. Тексты достаточно условны и традиционны: пение птиц, весенние ручейки, летняя гроза, крестьянский праздник, сцены охоты. В музыке же не было ни следа условности. В каждой части-«картине» скрыты глубокие человеческие переживания. После двухсотлетнего забвения со второй половины XX века произведения Вивальди стали азбукой концертного репертуара. Макс Рихтер, современный английский композитор, заново переосмысливает шедевр великого итальянского классика. Он смело вступает в диалог с автором известного всем сочинения и бережно вводит в структуру музыкальной ткани свое личное отношение. В начале «Весны» традиционное вступление растворяется в неумолчном пении птиц. Осовремененные пульсирующими ритмами «Осень» и «Зима» становятся ближе к напряжению современности. В оригинальный текст композитор добавляет разделы нарочито легкой кинематографичной музыки, а в «Осени» вообще заменяет такой музыкой всю вторую часть.