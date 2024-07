Авторитетный британский критик Грейсон Каррин однажды назвал Макса Рихтера человеком, который совершил прорыв в музыкальном искусстве. Композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация.

На пластинке Memoryhouse Макс Рихтер «обыгрывает» на фортепиано звуки природы, в то время как поверх музыки звучат голоса людей, зачитывающих стихи на разных языках. В России популярна композиция Maria, The Poet (1913), в которой под музыку композитора актриса Алла Демидова читает стихотворение Марины Цветаевой. Макс Рихтер – универсальный музыкант. На ранних этапах творчества он сотрудничал с британскими электронщиками, среди которых драм-н-бейс продюсер Рони Сайз и культовая группа The Future Sound of London, вместе с которой Рихтер записал их лучший альбом Dead Cities (1996).

Впечатляют достижения композитора и в области кино. В 2008 году он был признан лучшим кинокомпозитором по версии Европейской киноакадемии. Экспертная комиссия отметила саундтрек Рихтера к анимационному фильму «Вальс Башира». Вне всяких сомнений, лучшая работа Макса. Музыка для шокирующей ленты о событиях Ливанской войны, которая пробирает изнутри. Сенсационный, смелый и парадоксально красивый проект.