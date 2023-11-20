Чэд Лоусон — американский пианист и композитор, автор изысканных композиций, объединенных общим названием «Вариации Шопена» и основанных на самых известных фортепианных миниатюрах польского классика. Альбом Лоусона The Chopin Variations достиг первых позиций в чартах iTunes, Amazon и Billboard. Композитор пишет также оригинальную музыку для телевидения — она звучит в сериалах «Ходячие мертвецы», «Дневники вампира» и рекламе ведущих мировых брендов.

В детстве Чэд Лоусон мечтал стать классическим пианистом, но судьба распорядилась иначе. Он получил джазовое образование в престижном Музыкальном колледже Беркли в Бостоне, а в конце 1990-х после гастролей с Бабиком Рейнхардтом, сыном короля цыганского свинга Джанго Рейнхардта, основал собственное джазовое трио, с которым записал три успешных альбома. В 2007-м музыкант покинул группу и аккомпанировал Хулио Иглесиасу в ходе мирового турне великого испанца.

Спустя два года вышел дебютный сольный альбом Лоусона Set on a Hill, в полной мере раскрывший его композиторский талант. Обращаясь к творчеству признанных мэтров фортепианного искусства, таких как Оскар Питерсон и Кит Джарретт, Чэд Лоусон перенял их феноменальную технику, мелодическое чутье и, что важно, терпение. В альбомах «The Space Between» и «The Piano» музыкант продемонстрировал все возможности рояля в многообразии его тембров, объединив академическую строгость и импровизационную свободу джаза.

В 2014 году Чэд Лоусон находит вдохновение в творчестве великого романтика и основателя польской пианистической школы Фредерика Шопена. Вместе со своими коллегами, скрипачкой Джуди Кан и виолончелистом Рубином Кодели, он открыл новое неожиданное звучание в грациозных ноктюрнах и вальсах композитора, дав слушателю возможность прочувствовать мельчайшие нюансы лирических пьес. В 2016-м американец повторил свой успех, уже с интерпретациями хрестоматийных произведений Иоганна Себастьяна Баха. В последнее время Чэд Лоусон с особым рвением исследует новые технологии, придает актуальное прочтение фольклору, озвучивает подкасты и пишет саундтреки для несуществующего кино.