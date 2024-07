В мире, где музыка больше не поддается четким классификациям, некоторые произведения могут быть и классической, и поп-музыкой одновременно. С таким творческим кредо исландский пианист Оулавюр Арналдс впервые громко заявил о себе в начале 2010-х. Ключевой артист лейбла Erased Tapes, друг и соратник Нильса Фрама, Арналдс начинал свой путь, разогревая в турах группу Sigur Rós. Творческий диапазон Оулавюра выдает в нем эксцентрика от музыки: ударник в хардкор-панк-группе, участник техно-дуэта Kiasmos, автор саундтрека к современной балетной постановке Dyad 1909 выдающегося британского хореографа Уэйна МакГрегора (Wayne McGregor) и в то же время талантливый кинокомпозитор, создающий музыку для короткого метра, телесериалов («Убийство на пляже», «Подари мне убежище») и популярных кинофильмов («Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры»). Вместе с виртуозной пианисткой Элис Сарой Отт (Alice Sara Ott) он выступил автором программы The Chopin Project, заново открывшей творчество великого польского классика.

Секрет исландца в грамотном использовании компьютерного софта. Живые партии Оулавюр многократно обрабатывает и приумножает, достигая кристально чистого, неземного звучания. Именно за это музыканта чаще всего критикуют, называя саунд-продюсером, но не композитором. На что сам Арналдс ловко парирует: «Живи Шопен в наше время, он бы обязательно работал в Pro Tools». Страстный поклонник польского композитора, обреченный романтик, Арналдс — мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Его отличает чувство меры и такта. Никаких помпезных крещендо, так часто свойственных исландской музыке. В конце концов, неспроста он гордо носит футболку с фамилией другого великого композитора-романтика Петра Ильича Чайковского.

Арналдс — убежденный минималист. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. И если на знаковом …And They Have Escaped the Weight of Darkness (2010) Оулавюр обходился лишь пианино и скрипкой, то для записи For Now I Am Winter (2013) он пригласил камерный состав — секцию духовых, струнных и Арнора Дана, чей вокал напоминает щемящую нежность Энтони Хэгарти. Впрочем, даже в такой компании музыкантов Арналдс верен себе: альбом звучит сдержанно, прозрачно и лаконично. Среди его последних работ сборник хрупких этюдов Island Songs, ставший саундтреком к одноименному фильму-путешествию по родным краям композитора, музыкальное сопровождение к первому эпизоду фантастического сериала «Электрические сны Филипа К. Дика», сериалу «Защищая Джейкоба», альбомы re:member (2018), some kind of peace (2020) и собственный фильм When We Are Born (2021).

Международный тур в поддержку его последних работ в конце 2020-х назад получил высокую оценку критиков и 150 аншлаговых выступлений в лучших концертных залах по всему миру, в числе которых Королевский Альберт-Холл, Эльбская Филармония, Сиднейский оперный театр. Венцом творения Арналдса стал его собственный музыкальный фестиваль OPIA, открывший новые грани современной классической музыки. Прежде чем окончательно укрыться в творческом коконе в поисках вдохновения для новых работ, композитор напоследок дал несколько эксклюзивных выступлений, одно из которых посчастливилось принять Москве.