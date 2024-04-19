K-Pop Symphony: Stray Kids 2

Вторая часть концертной программы, посвящённой творчеству лидеров 4-го поколения K-Pop в исполнении известного корейского пианиста Шин Джихо и струнного оркестра CAGMO

О программе

Оркестр CAGMO представляет вторую часть концертной программы, посвящённой творчеству лидеров 4-го поколения K-Pop в исполнении известного корейского пианиста Шин Джихо и струнного оркестра CAGMO – K-Pop Symphony: Stray Kids 2.

Stray Kids – группа, вышедшая за рамки привычного K-Pop своим собственным стилем и индивидуальностью. Каждая их песня вдохновляет и мотивирует миллионы STAY идти за своей мечтой.

K-Pop Symphony: Stray Kids 2 – это возможность окунуться в музыкальную историю группы и услышать уникальное оркестровое звучание любимых хитов SKZ, выбранных вместе с STAY. В исполнении солиста CAGMO – Шин Джихо и струнного оркестра прозвучат самые яркие композиции Stray Kids, покорившие сердца фанатов и главные мировые чарты. Авторские аранжировки песен передадут особенный музыкальный стиль, энергетику и мощь невероятных выступлений группы.

Приглашаем всех STAY стать частью удивительного мира SKZ вместе с CAGMO! Just feel the rock!

Список композиций

1.
Hellevator
4:00
2.
My Pace
3:09
3.
ALL IN
3:00
4.
STAY
Vote
X:XX Мин
5.
God's Menu
2:47
6.
Any
2:49
7.
STAY
Vote
X:XX Мин
8.
Silent Cry
3:30
9.
Thunderous
3:03
10.
STAY
Vote
X:XX Мин
11.
Mixtape: OH
3:33
12.
CHEESE
3:02
13.
WOLFGANG
3:11
14.
STAY
Vote
X:XX Мин
15.
MANIAC
3:05
16.
Charmer
3:09
17.
STAY
Vote
X:XX Мин
18.
Hall of Fame
2:51
19.
Social Path (feat. LiSA)
3:22
20.
LALALALA
3:02
20 Композиций ~ 65 Минут
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