Симфония Геншин Импакт 4

Музыкальное путешествие в регион мудрости Сумеру, основанное на творчестве китайского композитора Ю-Пэн Чэня

О программе

CAGMO приглашает окунуться в волшебный мир сенсационной приключенческой игры Genshin Impact. В программе концерта – музыкальное путешествие к центру науки Тейвата – региону мудрости Сумеру.

Вместе с музыкантами оркестра CAGMO вы почувствуете силу великого Дендро Архонта – Нахиды, ощутите жаркую атмосферу Моря красных песков, насладитесь тропическими видами джунглей Дхармы и посетите загадочное царство Фарахкерт.

Концертная программа «Симфония Геншин Импакт 4» основана на творчестве китайского композитора Ю-Пэн Чэня (Yu-Peng Chen). В исполнении оркестра CAGMO знаменитые саундтреки композитора обретают яркое звучание, создавая в памяти неповторимые образы регионов Тейвата. Дополняют программу музыкальные темы персонажей и боевых сцен, уникальные для каждой локации.

«Симфония Геншин Импакт 4» подарит множество воспоминаний и эмоций всем поклонникам этой бескрайней вселенной.

Список композиций

1.
Genshin Impact (Main Theme)
1:46
2.
For Riddles, for Wonders
2:14
3.
Rhymes of Vales
4:05
4.
Sumeru
4:45
5.
Village Surrounded by Green
2:33
6.
Fresh Breezes of Dawn
2:10
7.
Surasthana Fantasia (NAHIDA)
2:21
8.
Her Wishes
2:28
9.
Wrathful Streaming Gold
4:14
10.
Jungle Wanderers
1:59
11.
Gilded Runner
4:05
12.
Dance of Aphros (EULA)
1:41
13.
In Yonder Ribat
1:53
14.
Across Dimming Asterisms
4:01
15.
Evergreen Wish
2:06
16.
Solitude Past and Present (WANDERER)
2:43
17.
Melody of Sprouting Flowers
2:10
18.
Scorching Outpost
2:19
19.
Varuna's Mercy
1:20
20.
Path of Yaksha (XIAO)
1:47
21.
Descendants of Deshret
2:01
22.
Bustling Streets
2:06
23.
Hustle and Bustle of Ormos
1:48
24.
Order of Silence (CYNO)
2:04
25.
Jolts in the Forest
4:08
26.
Trifaria Conscientia
4:27
27.
Winding Through Avidya (TIGHNARI)
2:08
28.
Halcyon Times
2:00
29.
God-Devouring Mania
3:38
29 Композиций ~ 77 Минут
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