Симфония Геншин Импакт 3

Музыкальное путешествие в страну вечности - Инадзума, основанное на творчестве китайского композитора Ю-Пэн Чэня

О программе

CAGMO приглашает окунуться в волшебный мир сенсационной приключенческой игры Genshin Impact. В программе концерта – музыкальное путешествие к закрытому архипелагу Тейвата – стране вечности Инадзума.

Вместе с музыкантами оркестра CAGMO вы ощутите энергию Великого храма Наруками, посетите загадочный остров Ватацуми, окунетесь в атмосферу таинственного Цуруми и насладитесь завораживающими пейзажами багряных клёнов и пурпурных сакур Инадзумы.

Концертная программа «Симфония Геншин Импакт 3» основана на творчестве китайского композитора Ю-Пэн Чэня (Yu-Peng Chen). В исполнении оркестра CAGMO знаменитые саундтреки композитора обретают яркое звучание, создавая в памяти неповторимые образы регионов Тейвата. Дополняют программу музыкальные темы персонажей и боевых сцен, уникальные для каждой локации.

«Симфония Геншин Импакт 3» подарит множество воспоминаний и эмоций всем поклонникам этой бескрайней вселенной.

Список композиций

1.
Genshin Impact (Main Theme)
1:46
2.
A Glorious Awakening (KOKOMI)
1:45
3.
Undersea Encounters
3:26
4.
Inazuma
5:30
5.
Will of Thunder (KUJOU)
1:12
6.
Island for Outlanders
1:33
7.
Duel in the Mist
4:08
8.
Dazzling Lights in the Summer (YOIMIYA)
2:02
9.
Fall of Maples
1:57
10.
Her Imperial Majesty
2:18
11.
Camellia in Winter Snow (AYAKA)
2:26
12.
Serpent's Tragedy
1:38
13.
Lingering Blossom
1:10
14.
Serene and Fathomless (AYATO)
2:38
15.
Under the Sun
2:05
16.
Overlord of the Thunderstorm
4:21
17.
Judgment of Euthymia (RAIDEN)
2:30
18.
Streets of Elegance
1:57
19.
Bitter Triumph
1:52
20.
Miko's Ingenuity (MIKO)
3:33
21.
Against the Invisible Net
4:15
22.
Samurai's Sorrow
2:14
23.
Flow of Autumn Wind (KAZUHA)
1:57
24.
Fiery Pursuit
4:15
25.
Hakushin's Lullaby
2:09
26.
Chrysalis Suspirii
3:27
27.
A Winter Night's Lazzo
3:37
27 Композиций ~ 72 Минуты
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