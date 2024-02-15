CAGMO приглашает окунуться в волшебный мир сенсационной приключенческой игры Genshin Impact. В программе концерта – музыкальное путешествие к закрытому архипелагу Тейвата – стране вечности Инадзума.

Вместе с музыкантами оркестра CAGMO вы ощутите энергию Великого храма Наруками, посетите загадочный остров Ватацуми, окунетесь в атмосферу таинственного Цуруми и насладитесь завораживающими пейзажами багряных клёнов и пурпурных сакур Инадзумы.

Концертная программа «Симфония Геншин Импакт 3» основана на творчестве китайского композитора Ю-Пэн Чэня (Yu-Peng Chen). В исполнении оркестра CAGMO знаменитые саундтреки композитора обретают яркое звучание, создавая в памяти неповторимые образы регионов Тейвата. Дополняют программу музыкальные темы персонажей и боевых сцен, уникальные для каждой локации.

«Симфония Геншин Импакт 3» подарит множество воспоминаний и эмоций всем поклонникам этой бескрайней вселенной.