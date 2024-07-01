2 акта по 60 минут
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Симфония Геншин Импакт Ли Юэ + Мондштадт

Новая концертная программа – «Симфония Геншин Импакт Ли Юэ + Мондштадт» в двух актах, объединившая лучшие композиции свободолюбивого Мондштадта и богатого Ли Юэ
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Ближайшие концерты Симфония Геншин Импакт Ли Юэ + Мондштадт Оркестра CAGMO

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О программе

CAGMO, создавший серию популярных концертных программ по мотивам приключенческой игры Genshin Impact, представляет новую концертную программу в двух актах – «Симфония Геншин Импакт Ли Юэ + Мондштадт», объединившую лучшие композиции свободолюбивого Мондштадта и богатого Ли Юэ.

Вместе с музыкантами оркестра CAGMO вы отправитесь в музыкальное путешествие по северо-восточной части Тейвата в город романтики, одуванчиков и первых приключений, чтобы вновь ощутить дух праздника и свободы Мондштадта. А на востоке фэнтезийной вселенной, среди скалистых гор и каменных лесов, вы окунетесь в пёстрые цвета и краски процветающего портового горда Ли Юэ.

Концертная программа «Симфония Геншин Импакт Ли Юэ + Мондштадт» основана на творчестве китайского композитора Ю-Пэн Чэня (Yu-Peng Chen). В исполнении оркестра CAGMO знаменитые саундтреки композитора обретают новое яркое звучание, создавая в памяти неповторимые образы регионов Тейвата. Дополняют программу музыкальные темы персонажей и боевых сцен, уникальные для каждой локации.

«Симфония Геншин Импакт Ли Юэ + Мондштадт» подарит множество эмоций и ярких воспоминаний о начале вашего путешествия по этой бескрайней вселенной.

Список композиций

Mondstadt

1.
Genshin Impact
1:46
2.
Knighthood Excellence
1:33
3.
Dawn Winery Theme
1:08
4.
A Day in Mondstadt
0:59
5.
Exclusive Speciality
1:01
6.
A Sweet Smile
0:58
7.
Journey into Sweet Dreams
2:30
8.
Ouvertüre der ewigen Nacht
1:18
9.
Happy Journey
2:32
10.
What a Hopeful Voyage
2:50
11.
Surge of Prophecies
1:01
12.
Rhythm from Ancient Times
3:40
13.
Moonlike Smile
1:18
14.
Striding in the Snowstorm
1:13
15.
Dance of Aphros
1:41
16.
Midday Prospects
1:39
17.
Charge! Fearless Warriors
3:59
18.
Bard's Adventure
1:47
19.
Make Haste, Partner
1:28
20.
The Outlander Who Caught the Wind
1:49
21.
Forsaken Child of Ancient Times
2:55
22.
Caelestinum Finale Termini
3:28
23.
Symphony of Boreal Wind
4:51
23 Композиции ~ 50 Минут

Liyue

1.
Liyue
4:36
2.
Call It a Day in Liyue
1:35
3.
Rex Incognito
1:49
4.
Irresistible Force
4:10
5.
Nimble As Lighting
0:59
6.
Dance with the Great Vortex
3:03
7.
Rhythm Amidst the Reeds
1:01
8.
Any Last Words?
1:33
9.
Rage Beneath the Mountains
3:31
10.
Inevitable Conflict
4:07
11.
Marching of xiezhi
1:02
12.
Peaceful Hike
2:11
13.
Chasing the Torrents
3:54
14.
Flaming Fry
0:59
15.
Gallant Challenge
3:43
16.
Moon in One's Cup
1:57
17.
Path of Yaksha
1:47
18.
Cozy Leisure Time
1:30
19.
Rapid as Wildfires
4:20
20.
From Snezhnaya With Boldness
1:29
21.
Never-Ending Performance
3:05
21 Композиция ~ 50 Минут
44 Композиции100 Минут
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