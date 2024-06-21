Оркестр CAGMO

Симфония Варкрафт

Санкт-ПетербургДворец Белосельских-Белозерских
05.09
19:00Th
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с хором

популярное

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ОписаниеТреклистплощадка

О программе

CAGMO приглашает зрителей перенестись в мир Азерота - родину людей, дворфов, эльфов и других фэнтезийных существ, населяющих эту планету.

Концертная программа «Симфония Warcraft» пропитана духом королевства Штормград, звуками боевых барабанов Оргриммара, а также чарующей атмосферой путешествия по Элвинскому Лесу. Вас ждут оригинальные саундтреки знаменитых композиторов Гленна Стэффорда, Рассела Брауэра и Джейсона Хэйса из Warcraft II, Warcraft III, World of Warcraft, Hearthstone.

Вот уже почти 30 лет Warcraft будоражит сердца фанатов по всему миру, оставаясь одной из самых популярных фэнтезийных вселенных. CAGMO подарит незабываемые впечатления и эмоции от возвращения в легендарный мир, сформированный бесконечным противостоянием Орды и Альянса.

За Азерот!

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Список композиций

1.
Warcraft
1:58
2.
Intro Warcraft II
1:50
3.
Main Menu / Orc Briefing
1:23
4.
Human BGM 1
2:27
5.
Orc BGM 3
2:20
6.
Human BGM 2
2:03
7.
Orc BGM 4
2:17
8.
Human BGM 3
2:08
9.
Blackrock & Roll
2:20
10.
Last Days of the Alliance
3:20
11.
Lion's Pride
2:21
12.
Echoes of the Past
1:55
13.
Stormwind
2:15
14.
Orgrimmar
1:46
15.
A Call To Arms
2:00
16.
Main Theme
2:41
17.
Ironforge
1:27
18.
Elwynn Forest
3:04
19.
Lament of the Highborne
2:56
20.
Arthas, My Son
3:12
21.
Pull up a Chair
2:19
22.
Night Song
2:38
23.
Anduin's Theme
3:10
24.
Slaughtered Lamb
2:32
25.
The Way of Monk
2:55
26.
Times Change
4:19
27.
Light In The Darkness
4:32
28.
Seasons of War
2:34
29.
Salty Sailor
2:34
30.
Jaina
4:08
30 Композиций ~ 85 Минут
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