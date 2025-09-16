Оркестр CAGMO

О программе

CAGMO представляет новую концертную программу по музыке из культовых игр Undertale и Deltarune — «Симфония Undertale + Deltarune» в исполнении оркестра.

Undertale — компьютерная игра от американского разработчика и композитора Тоби Фокса, завоевавшая сердца миллионов игроков благодаря своей неповторимой атмосфере, харизматичным персонажам, трогательному сюжету и полюбившемуся саундтреку, написанному разработчиком самостоятельно. Тоби Фокс продолжил эту традицию в Deltarune, создав более масштабный проект с новым сюжетом и героями, но сохранив фирменное сочетание юмора, драмы и великолепной музыки.

Саундтреки обеих игр поражают разнообразием: лёгкие и тёплые мелодии сменяются напряжёнными композициями, драматические эпизоды переплетаются с ироничными и игривыми темами. Оркестровые аранжировки CAGMO придадут этим произведениям новую силу и глубину, сохраняя их эмоциональность и атмосферу.

Приглашаем вас на концерт «Симфония Undertale + Deltarune» — незабываемое музыкальное путешествие в миры Тоби Фокса в исполнении оркестра CAGMO!

Список композиций

UNDERTALE

1.
Once Upon a Time
1:28
2.
Start Menu
0:32
3.
Ruins
1:32
4.
Home
2:02
5.
sans.
0:48
6.
Snowy
1:41
7.
Nyeh Heh Heh!
0:32
8.
Snowdin Town
1:16
9.
Bonetrousle
0:57
10.
Waterfall
4:04
11.
NGAHHH!!
1:22
12.
Spear of Justice
1:55
13.
Metal Crusher
1:03
14.
Spider Dance
1:46
15.
CORE
2:44
16.
Fallen Down
2:30
17.
Hopes and Dreams
3:01
18.
Death By Glamour
2:14
19.
Undertale
6:21
20.
ASGORE
2:53
21.
Your Best Nightmare
4:00
22.
Finale
1:51
23.
An Ending
3:28
24.
SAVE the World
1:53
25.
Last Goodbye
2:15
26.
Battle Against a True Hero
2:36
27.
MEGALOVANIA
2:57
27 Композиций ~ 63 Минуты

DELTARUNE

1.
The Legend
1:51
2.
Rude Buster
1:16
3.
Field of Hopes and Dreams
2:42
4.
Vs. Susie
1:21
5.
Chaos King
1:46
6.
THE WORLD REVOLVING
1:46
7.
My Castle Town
2:08
8.
A CYBER'S WORLD?
2:46
9.
Smart Race
2:09
10.
Spamton
2:09
11.
NOW YOUR CHANCE TO BE A
2:06
12.
Pandora Palace
1:46
13.
Attack the Killer Queen
2:00
14.
BIG SHOT
2:26
15.
Raise Up Your Bat
2:14
16.
TV World
2:09
17.
It's TV Time!
2:45
18.
Black Knife
1:57
19.
Dark Zone
2:18
20.
Hammer of Justice
2:13
21.
GUARDIAN
3:46
21 Композиция ~ 47 Минут
48 Композиций110 Минут
