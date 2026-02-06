CAGMO представляет новую концертную программу по музыке из культовых игр Undertale и Deltarune — «Симфония Undertale + Deltarune» в исполнении оркестра.

В 2025 году Undertale отмечает своё 10-летие. Эта компьютерная игра от американского разработчика и композитора Тоби Фокса завоевала сердца миллионов игроков благодаря своей неповторимой атмосфере, харизматичным персонажам, трогательному сюжету и полюбившемуся саундтреку, написанному разработчиком самостоятельно. Фокс продолжил эту традицию в Deltarune, создав более масштабный проект с новым сюжетом и героями, но сохранив фирменное сочетание юмора, драмы и великолепной музыки.

Саундтреки обеих игр поражают разнообразием: лёгкие и тёплые мелодии сменяются напряжёнными композициями, драматические эпизоды переплетаются с ироничными и игривыми темами. Оркестровые аранжировки CAGMO придадут этим произведениям новую силу и глубину, сохраняя их эмоциональность и атмосферу.

Приглашаем вас на концерт «Симфония Undertale + Deltarune» — незабываемое музыкальное путешествие в миры Тоби Фокса в исполнении оркестра CAGMO!