афишаРейтинг
9.3
Оркестр CAGMO

Симфония Ведьмак

УльяновскУльяновский государственный университет
22.09
18:00Su
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с вокалом

обновленная

фолк

Скоро повышение цены
Билеты
ПОСЕТИЛО 70 000+
ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

CAGMO представляет концертную программу по мотивам одной из самых популярных игр – «Симфония Ведьмак» в исполнении струнного оркестра с участием вокала.

Легендарная ролевая игра «Ведьмак 3: Дикая Охота» знаменита не только богатым наполнением, но и завораживающим саундтреком. Эпические мелодии игры стали неотъемлемой частью фэнтезийного мира, созданного по мотивам серии романов Анджея Сапковского.

В исполнении струнного оркестра CAGMO прозвучат уникальные аранжировки музыкальных тем знаменитой RPG, вдохновленные культурой древних славян. Этническое звучание струнного оркестра, флейты и яркого вокала перенесет зрителей в атмосферу мрачного Континента, позволяя заново прочувствовать захватывающий сюжет и историю игрового мира. «Симфония Ведьмак» – это настоящий подарок всем поклонникам этой удивительной вселенной.

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Список композиций

1.
Kaer Morhen
2:35
2.
Cloak and Dagger
2:46
3.
The Shrieker Contract
1:43
4.
The Trail
2:49
5.
Steel for Humans
1:27
6.
The Nightingale
1:39
7.
Welcome, Imlerith
2:45
8.
Geralt of Rivia
2:22
9.
Hjalmar’s Axe
0:55
10.
The Song of the Sword–Dancer
2:12
11.
Widow-maker
2:10
12.
Ladies of the Woods
1:51
13.
Forged in Fire
2:03
14.
Merchants of Novigrad
3:09
15.
Witch Hunters
2:40
16.
Hearts Of Stone
2:53
17.
Whispers of Oxenfurt
2:34
18.
Aen Seidhe
2:36
19.
The Musty Scent of Fresh Pâté
2:21
20.
Blood and Wine
2:57
21.
Mystery Man
2:40
22.
Commanding the Fury
2:08
23.
Priscilla’s song
3:22
24.
The Wolf And The Swallow
2:36
25.
The Hunt is Coming
2:05
26.
Hunt Or Be Hunted
3:09
27.
Silver For Monsters
2:25
28.
The Fields of Ard Skellig
2:25
28 Композиций ~ 70 Минут
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